Ultime Notizie – Elly Schlein a Brandizzo

(Di venerdì 15 settembre 2023) Sulla sicurezza sul lavoro “c’è tanto da fare e noi faremo la nostra parte e siamo disponibili a collaborare con la maggioranza su iniziative che vadano in questa direzione”. Lo ha detto la segretaria nazionale del Pd,, adove si è recata a rendere omaggio alle cinque vittime dell’incidente ferroviario che nella notte tra il 30 e il 31 agosto è costato la vita a 5 operai che stavano eseguendo lavori di manutenzione sui binari e che sono stati travolti e uccisi da un treno in transito. “Abbiamo voluto portare un pensiero, un omaggio alle vittime della strage di, una vicinanza ai loro familiari, a tutta la comunità colpita da questa tragedia – ha aggiunto – Credo che la politica e le istituzioni debbano fare molto di più e con urgenza per questa strage quotidiana. Non è possibile che ci ...