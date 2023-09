Ue | Parigi e Berlino sorde sui migranti Salvini | Facciamo da soli

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 settembre 2023) Giorgia Meloni incontra il primo ministro ungherese Viktor Orban e lancia un messaggio chiaro alla Ue: l'esodo didall'Africa non è un problema italiano, ma dell'intero continente. E non può che essere affrontato insieme. «Ci troviamo di fronte ad una sfida comune, che riguarda tutti», dice il premier. Dunque, cosa bisogna fare? Per prima cosa, «rafforzare i rimpatri di chi non ha diritto di stare in Europa». La risposta di Bruxelles non si fa attendere: «Siamo molto consapevoli della situazione, la presidente Ursula von der Leyen è in stretto contatto con il premier Meloni», replica la portavoce Anitta Hipper. L'imbarazzo è evidente, soprattutto dopo le mosse di Francia e Germania che hanno voltato le spalle alla tanto decantatadarietà europea.ha inviato rinforzi alla frontiera con Ventimiglia, mentre ...