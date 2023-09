... ormai novant'anni fa, inaugurava il suo primoda presidente degli Stati Uniti con queste ... Italia Mattarella striglia le destre (e la). Monito su migranti, fascisti e alluvione Vanessa ...È parte del progetto bandiera Città della Conoscenza, la strategia diche mette al centro ... che garantiranno la conformità alla normee nazionali in materia di privacy e protezione delle ......Le Maire ha sottolineato l'importanza che la riforma del Patto di stabilità e crescita dell'... che si dimetterà dall'incarico a partire dal 1° novembre 2023 e resterà in carica per unnon ...La presidente della Commissione europea ha offerto l'impressione di volere una secondo, la ... In fin dei conti lei stessa è approdata a Bruxelles senza passare per le istituzioni. Il suo ...

**Ue: mandato a Letta per relazione su futuro mercato unico, ‘massimo impegno’** La Sicilia

**Ue: mandato a Letta per relazione su futuro mercato unico ... Il Sannio Quotidiano

I rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno nominato Saulius Lukas Kaleda e Louise Spangsberg Grønfeldt giudici del Tribunale.Bruxelles – Le sirene delle autorità di regolamentazione Ue hanno avuto effetto ... sta spingendo il più possibile per chiudere le intese prima della fine del suo mandato, dal momento in cui a ...Italia di nuovo sulla graticola in sede europea per la mancata ratifica della riforma del Mes, il meccanismo europeo si stabilità. L’Italia è l’unico paese dell’area euro a non avere ancora dato il su ...