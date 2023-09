Ue | dopo Draghi “imbarcato” Enrico Letta per “una relazione sul futuro del mercato unico” | riciclati gli ex premier dimissionati

Bruxelles -Mario(e prima di lui, in anni recenti, Mario Monti) ecco che anche un altro ex premier italiano, Enrico Letta, riceve un incarico dall'Ue per aiutarla a capire il suo futuro. A cinque ...A Enrico Letta incarico per rapporto su mercato unico Intanto,Mario, un altro ex Presidente del Consiglio italiano riceve un incarico di consulenza dalle istituzione europee. E' Enrico ...... il quale, mentre prorogava la misura da Ministro del Governoprima e da Ministro del ... 'che nessuno dei tre governi che si sono succeduti in tre anni si è preoccupato di programmare una ...È la XXXI edizione di questa conferenza, la primala firma del memorandum d'intesa sulla ... " Vorrei cogliere l'occasione per rendere omaggio sia a [ Mario ]sia a Meloni per la fermezza ...

Enrico Letta riceve un mandato europeo per riflettere sul futuro del ... EuNews

Ue, dopo Draghi “imbarcato” anche Enrico Letta: “Scriverà una relazione sul futuro del mercato unico”, Bruxelles va al riciclo degli ex premier dimissionati Il Giornale d'Italia

L’ultimo sondaggio politico dell’Istituto Ixe segnala una crescita per il partito di Giorgia Meloni, che non si riflette però sulla ...Il nuovo incarico segna un’importante riapparizione di Draghi sulla scena politica europea, pochi giorni dopo che aveva condiviso la sua visione sul futuro Patto di stabilità Ue sull’Economist.Come nei migliori romanzi, una volta arrivati alla fine, tutta la trama diventa chiara. Così anche l'editoriale a sorpresa di Mario Draghi sull'Economist di qualche giorno fa ...