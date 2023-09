(Di venerdì 15 settembre 2023) Roma, 15 set. (Adnkronos) - Per quanto riguarda il Regolamento Ue sugli"la criticità è la scelta dello strumento legislativo: cioè del Regolamento invece della Direttiva che consentirebbe aglimembri di raggiungere gli obiettivi condivisibili di sostenibilità deglitenendodelle proprie". Così Giusi, direttore generale- Consorzio NazionaleAlluminio, in occasione della conferenza 'Riciclo Alluminio: Italia leader in Europa. Rischi e opportunità nei nuovi scenari economici e normativi', indetta da-Consorzio NazionaleAlluminio. "L'Europa deve promuovere le eccellenze di ogni signolo Stato membro dando uno strumento che consente di ...

Così Giusi, direttore generale- Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, in occasione della conferenza 'Riciclo Alluminio: Italia leader in Europa. Rischi e opportunità nei nuovi ..."L'alluminio è il material sharing per eccellenza - afferma Giusi, direttore generale- Qualsiasi prodotto, al termine del suo ciclo di vita, ha di fronte due strade. O viene dismesso ...Così Giusi, direttore generale- Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, in occasione della conferenza 'Riciclo Alluminio: Italia leader in Europa. Rischi e opportunità nei nuovi ..."L'alluminio è il material sharing per eccellenza - afferma Giusi, direttore generale- Qualsiasi prodotto, al termine del suo ciclo di vita, ha di fronte due strade. O viene dismesso ...

Ue, Carnimeo (Cial): "Su imballaggi tenere conto di specificità Stati" Adnkronos

Imballaggi nell'UE: la necessità di considerare le specificità dei ... Tendenzediviaggio

Così Giusi Carnimeo, direttore generale Cial - Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, in occasione della conferenza 'Riciclo Alluminio: Italia leader in Europa. Rischi e opportunità nei nuovi ...Si è tenuta a Roma la conferenza indetta da Cial il Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio dal titolo: 'Riciclo Alluminio: Italia leader in Europa. Rischi e opportunità nei nuovi scenari economici e ...ha visto la partecipazione di Giuseppina Carnimeo, Direttore generale CiAl, che nel corso della seconda delle tre giornate di Salone, ha risposto alle domande dei cronisti riguardo le possibilità ...