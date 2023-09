Ucraina | Zelensky andrà alla Casa Bianca Kiev ordina evacuazione civili da Kherson

(Di venerdì 15 settembre 2023) (Adnkronos) - Un incontrocon Joe Biden e colloqui al Congresso di Washington per Volodymyr. Lo scrivono i media americani, parlando dell'arrivo negli Stati Uniti la prossima settimana del presidente ucraino, per partecipare di persona all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e New York. Ancora non è chiaro seterrà un discorso al Congresso, come era avvenuto nel dicembre scorso. La visita a Washington sarebbe giovedì prossimo. Intanto, sul fronte della guerraRussia, le autorità ucraine hannoto l'deiparte meridionale della regione di, in parte controllata dai russi e costantemente sotto il fuoco dei bombardamenti. Lo ...

La notizia è rilanciata dalla Pravda. Non è ancora noto se l'incontro tra Biden eavverrà a New York o alla Casa Bianca. La Casa Bianca ha rifiutato di commentare la notizia. 'As ...Mosca espelle due diplomatici Usa, Lavrov ad ottobre a ...La guerra inè giunta al 569esimo giorno . Mentre dagli Usa rimbalza la notizia di una prossima visita di Volodymyrin terra americana e il dittatore nordcoreano Kim Jong - un è arrivato a far ...A delineare la strategia dell'è Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente Volodymyr. "Primo: dobbiamo liberare i cieli sulla penisola per riuscire a distruggere armi ed ...

Ucraina, il consigliere di Zelensky Podolyak sferza l'Onu: "Serve a guadagnarsi la pensione" ilGiornale.it

Podolyak (consigliere di Zelensky) insulta anche Croce Rossa e Amnesty: “Sono organizzazioni fittizie, ci… Il Fatto Quotidiano

AGI - Il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, visiterà l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York la prossima settimana e incontrerà il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Lo annuncia ...Il capo della Chiesa greco-cattolica: le parole del consigliere di Zelensky «Solo una visione personale, non dell'esecutivo». Consegnate al cardinale Zuppi le liste dei prigionieri da liberare ...Non c’è ragione di realpolitik che possa far comprendere e giustificare questo atteggiamento così ostile verso Kiev, l'ipocrisia di Netanyahu addolora ...