(Di venerdì 15 settembre 2023) Il sindacato dei dipendenti delle tre principali case automobilistiche americane hato unoin tre fabbriche a partire dalla mezzanotte (le 6 in Italia) se non sarà raggiunto un ...

Il sindacato dei dipendenti delle tre principali case automobilistiche americane ha annunciato uno sciopero in tre fabbriche a partire dalla mezzanotte (le 6 in Italia) se non sarà raggiunto un ...... i 146.000 membri del sindacato statunitense United Auto Workers () hanno votato, per il 97%, a ... Comincerà allora una sfida che sidurissima: la United Auto Workers ha accumulato un ...Una conferma potrebbe arrivare dalla vertenza tra i Big di Detroit ed il sindacatoche simolto complessa. Le tute blu, dopo tre contratti "moderati" minacciano una lotta dura. Gli ...Queste, in sintesi, le richieste diper il prossimo quadriennio : aumenti salariali del 46% (... Mentre il settore auto in America è in subbuglio, Stellantisun ricco piano di investimenti ...

Uaw annuncia sciopero in stabilimenti Gm, Stellantis e Ford Agenzia ANSA

Stellantis cala con settore auto, resta rischio sciopero Usa per impasse contratto Il Sole 24 ORE

Il sindacato dei dipendenti delle tre principali case automobilistiche americane ha annunciato uno sciopero in tre fabbriche a partire dalla mezzanotte (le 6 in Italia) se non sarà raggiunto un accord ...Il sindacato e le tre case automobilistiche stanno ancora negoziando su alcuni punti chiave dal punto di vista economico.Il sindacato United Auto Workers ha annunciato uno sciopero mirato presso alcuni stabilimenti delle case automobilistiche General ...