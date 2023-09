Tutti gli squalificati in Serie A 16-18 settembre | chi non può giocare nel weekend Tomori salta il derby

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023) LaA 2023/2024 è pronta a tornare in scena. La massimaitaliana dopo la sosta di ben due settimane per favorire le partite delle varie Nazionali che si sono rese protagoniste in competizioni continentali e non, allieterà nuovamente ilche sta per arrivare. Tantissime le sfide interessanti in programma, a partire proprio dal match che aprirà le danze: quello tra la Juventus di Massimiliano Allegri e la Lazio di Maurizio Sarri. Ma non sarà l’unica partita pronta ad entusiasmare tifosi e appassionati di calcio perché, ad esempio, ci sarà anche ildi Milano. L’Inter di Simone Inzaghi accoglierà il Milan di Stefano Pioli: e proprio soffermandoci sui rossoneri, oltre alle varie indisponibilità, are l’importantissima stracittadina, sarà uno degli unici due diffidati tra ...