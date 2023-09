Infine, l'Associazione New York Canta ha donato un pranzo ai presenti il 17 settembre alla ...parte della donazione raccolta attraverso il concerto 'Italia Loves Romagna' a favore della...... unaper gelatai nata sulla base dell'esperienza vincente dei locali. via Dogana, 1, in via ... Ci sono più di 50 tra cui scegliere,di primissima qualità. piazza Napoli 15, via G. Da ..."Laè sempre stata un'interlocutrice preferenziale per la Direzione Regionale Musei e siamo ... un quadro ampio e completo dell'intera offerta formativa presente ini musei territoriali, ...... al suono della prima campanella del nuovo anno scolastico, gli alunni dellaprimaria ... che dal plesso di via Del Carso hanno salutato e augurato un sereno anno scolastico agli studenti ...

“Tutti a Scuola”, il 18 settembre a Forlì l’inaugurazione del nuovo anno scolastico con il Presidente Mattarella e il Ministro Valditara Orizzonte Scuola

Da oggi proprio tutti a scuola: anche Emilia Romagna, Lazio e Toscana suonano la prima campanella RaiNews

Anche quest’anno, dopo il successo della prima edizione, torna la Scuola Diffusa per la Partecipazione e la Cittadinanza Digitale coordinato dalla U.O. Partecipazione del Dipartimento Decentramento, ...In questa occasione, Ilaria Peraldini, Sindaco di Sondalo, e Luca Della Valle, Assessore all'istruzione, si sono recati in tutte le aule della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria per rivolgere ...Il mercato del lavoro si trova ad un punto cruciale. Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha lanciato un appello chiaro e deciso durante la sua relazione all'Assemblea annuale: è necessario u ...