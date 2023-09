Turisti maleducati anche a Bruxelles | salta sulla statua e la rompe | arrestato

Un giovane irlandese è stato arrestato a Bruxelles dopo aver rotto parte di una statua fuori dall'edificio della Borsa, il cui restauro era costato 15.000 sterline. Il video mostra l'uomo, ...a venezia - Ennesimo episodio di oltraggio al decoro di Venezia, ieri, quando un giovane cittadino della Repubblica Ceca, dopo essersi completamente spogliato, si è tuffato nel Canale della ...Liguria, il cartello nel parcheggio in provincia di Savona è perfetto Non è un caso che ogni estate, sui social, si faccia satira a non finire contro iche affollano le spiagge ...... cultura, architettura e cibo delizioso; tappa obbligatoria per migliaia di, dall'altra le ... piuttosto esilarante, proprio contro i: 'A te che abbandoni i rifiuti, l'augurio di una ...

Un giovane irlandese è stato arrestato a Bruxelles dopo aver rotto parte di una statua fuori dall’edificio della Borsa, il cui restauro era ...Poche righe ma colme di esasperazione. Sono quelle inviate alla redazione da un residente in Lungo Lario Trieste, nella parte terminale che poi sfocia in viale Geno (per foto, video e segnalazioni scr ...Poi mette un piede sul trampolino, quando una guardia di sicurezza corre verso di lui, e si tuffa nella vasca. L'incidente è avvenuto a luglio, ma il video è diventato virale solo ora. Tanti i ...