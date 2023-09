(Di venerdì 15 settembre 2023) L'"non mi": così Donaldin una intervista tv concessa a Megyn Kelly, 8 anni dopo il loro celebre scontro. "Joe Biden? No, non è per niente troppo vecchio, è ...

L'della prigione "non mi tocca affatto": così Donaldin una intervista tv concessa a Megyn Kelly, 8 anni dopo il loro celebre scontro.... anche perché c'è l'buonista che il resto del mondo è in realtà super - accogliente, il presidente democratico Joe Biden quello sì che ha cambiato le politiche un po' fasciste di Donald&...Il 47% di coloro che hanno votato per Donalddue anni fa ritiene inoltre che l'IA possa ... Probabilmente, l'è quella di ispirarsi all'Europa. L'Ue è ancora lontana dall'avere una ...Adesso, però, Adams ha cambiatoe ha recentemente descritto l'impatto dei migranti come ... In Americaaveva promesso un muro lungo la frontiera col Messico che avrebbe bloccato gli ingressi. ...

Trump, l'idea della prigione non mi tocca affatto - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Putin promette «armi basate su nuovi principi della fisica». E «avverte» gli oligarchi Corriere della Sera

L'idea della prigione "non mi tocca affatto": così Donald Trump in una intervista tv concessa a Megyn Kelly, 8 anni dopo il loro celebre scontro. (ANSA) ...Non è azzardato ritenere che siano state le accuse a Trump a muovere l’iniziativa nei confronti del presidente, con l’intento di bilanciare il clamore.Tra i ...Americano della East Coast, Kalfus ha scritto un libro in cui immagina che gli Stati Uniti siano implosi a causa di un sanguinoso conflitto civile e che gli americani siano costretti a migrare in un ...