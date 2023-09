Troppi turisti | così il ticket salverà Venezia | il piano del sindaco Luigi Brugnaro

(Di venerdì 15 settembre 2023)rischia di essere letteralmente soffocata dal turismo. E non è l'unica città in Italia. Gli allarmi si moltiplicano, le reazioni si accavallano. Che fare? Esiste una formula vincente che risolva i problemi connessi una volta per tutte? Intanto ora è stato scelto ufficialmente ild'accesso alla città, con prenotazione on line e pagamento di 5 euro a persona, per limitare e gestire i flussici giornalieri: chi verrà beccato senza può incorrere in multe dai 50 euro in su. Il via libera definitivo è arrivato martedì sera con l'approvazione (24 voti a favore, 12 contrari) da parte del Consiglio comunale del regolamento sul contributo d'accesso, introdotto da una legge statale del 2019. Bagarre in aula, proteste anche veementi, ma ora la sperimentazione del- che esclude naturalmente i residenti, ...

AST. Campo (M5S):i disagi. Regione intervenga La deputata ARS deposita una nuova interrogazione ed esprime ... che siano, pendolari o studenti. Dagli autobus che si guastano, alle corse ..."Non passa giorno che l'AST non lasci a piedi i propri viaggiatori, che siano, pendolari o studenti. Dagli autobus che si guastano, alle corse cancellate senza preavviso, ritardi di ore in fermate sprovviste di una qualsiasi panchina compresa la principale fermata dell'...Purtroppo anche in patria ormai daanni si sta assistendo ad un vero e proprio processo di " ... Luoghi simbolo e iconici entrati nell'immaginario comune deistranieri. Nessuna parte del ...... la rabbia di gestori eAttualità [ 17/05/2023 ] Salentini in Emilia Romagna: angoscia e ... La squadra è in rodaggio,gli elementi nuovi e dove nelle scorse stagioni c'era Patierno a far ...

Italia, Francia e Spagna, attenzione ai borseggiatori seriali. Troppi ... Euronews Italiano

Via alle scuole e sono subito disagi sui pullman: troppi turisti sulle linee del lago e studenti a terra CiaoComo

“Tutti i migranti incontrati dicono di avere fame. Due turisti hanno raccontato che mentre mangiavano al ristorante, alcuni ragazzi aspettavano per prendere ciò che avanzava”, la diretta di Sara ...“Non passa giorno che l’AST non lasci a piedi i propri viaggiatori, che siano turisti, pendolari o studenti. Dagli autobus che si guastano, alle corse cancellate senza preavviso, ritardi di ore in ...In autunno l’Hotel 4 stelle Orto de’ Medici, nel centro di Firenze, accoglie i propri ospiti per una fuga romantica o una vacanza lontano dal trambusto.