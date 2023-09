Tricase Lecce | i nuovi loculi al cimitero sono troppo stretti | defunti obesi solo in quelli vecchi

(Di venerdì 15 settembre 2023) Fa scalpore la notizia che arriva da, piccolo centro in provincia di. Al, e così ipiù in carne non ci entrano. Ma, precisa l’assessore all’Ambiente e ai Servizi cimiteriali di), Rocco Piceci, “non c’è nessun caso di mancata sepoltura dei deceduti in sovrappeso, il nostroha disponibilità diper tutti. Lamentele del genere al mio ufficio nonmai giunte”. Nel frattempo però ivengono tumulatinella partea del. “Nella zona nuova, in ...

Leggi Anche), nuovi loculi troppo stretti per i defunti obesi: è polemica 'Gestione parallela e illegale del cimitero' Gli arresti sono scattati anche nei territori di Milano e Vicenza. Le persone ...... rubano il modellino di una moto dalla tomba di un ragazzo - La famiglia: 'Rimettetelo al suo posto'

I nuovi loculi sono stretti e i defunti obesi vengono tumulati solo nella parte vecchia del cimitero di Tricase, in provincia di Lecce. In Puglia è esploso un caso. Ma, precisa l'assessore ...Malaffare al cimitero di Cittanova (Reggio Calabria), dove 16 persone sono state arrestate per aver distrutto o spostato in altri loculi le salme dei defunti per far posto a nuove sepolture. Le estumu ...