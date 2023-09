Trent’anni fa l’omicidio di don Pino Puglisi | il sacerdote che combatteva contro la mafia

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 settembre 2023) Palermo. Alle ore 20,40 circa del 15 settembre 1993 nei pressi della porta del condominio dove viveva nel quartiere Brancaccio di Palermo veniva ucciso con un colpo di pistola alla nuca Padre(soprannominato 3P) parroco della parrocchia San Gaetano in Brancaccio. Era il giorno del suo 56° compleanno e i parrocchiani lo stavano aspettando per fargli una festa a sorpresa nei locali del Centro Padre Nostro che da poco aveva realizzato per fare tante attività per i giovani del quartiere. Mandanti i fratelli Graviano, i boss del quartiere e affiliati ai Corleonesi di Totò Riina nella guerra dii boss palermitani. Esecutori due killer diprofessionisti, Salvatore Grigoli e Gaspare Spatuzza entrambi poi pentiti. Prima delc’erano già state varie ...