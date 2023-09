Tragedia al Mare | 55enne di Francavilla al Mare Muore Durante il Bagno

(Di venerdì 15 settembre 2023) Chieti - Unaha colpito la località balneare dial(Chieti) oggi pomeriggio quando un uomo di 55 anni è deceduto mentre faceva iltra gli stabilimenti San Marco e Lido Bianco. La vittima, originaria dial, sembra abbia avuto un improvviso malore, molto probabilmente a causa di un infarto, mentre si trovava in un punto dove l'acqua non era molto profonda. I presenti hanno immediatamente soccorso l'uomo e hanno cercato di rianimarlo, chiamando anche l'ambulanza del servizio di emergenza 118 e i carabinieri per fornire assistenza. Purtroppo, nonostante gli sforzi congiunti di chi era presente e dei soccorritori, non è stato possibile salvare la vita del. La salma dell'uomo è stata ...

Tragedia a San Mauro a Mare, turista muore mentre fa il bagno ... il Resto del Carlino

Tragedia al Mare: 55enne di Francavilla al Mare Muore Durante il ... abruzzo24ore.tv

Cronaca nera Chieti - 15/09/2023 19:23 - Una tragedia ha colpito la località balneare di Francavilla al Mare (Chieti) oggi pomeriggio quando un uomo di 55 anni è deceduto mentre faceva