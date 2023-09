Traffico Roma del 15-09-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 settembre 2023) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondiancora intenso lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare Ci sono code tra Pontina Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra servisse Veientana Salaria e poi tra Nomentana e la 24Teramo sulla tangenziale code tra Corso di Francia e la Salaria in direzione di San Giovanni rallentamenti in carreggiata opposta da via Tiburtina a via Salaria anche problemi lungo la carreggiata centrale della Colombo per un incidente avvenuto all’altezza di via Domiziano Ci sono code in direzione del centro sempre per incidente rallentamenti su via Casilina incrocio con via Angelo cignoli e anche su via Appia Nuova all’altezza di viale Furio Camillo ci spostiamo in centro su piazza Venezia interessata da un cantiere della linea C della metropolitana ...