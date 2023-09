Traffico Roma del 15-09-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto sul raccordo coda in carreggiata interna tra la Nomentana e la Tuscolana disagi dovuti anche a un incidente tra Anagnina e Tuscolana con tratti lungo la carreggiata esterna tra laFiumicino e la Tuscolana incolonnamenti sulla Tiburtina tra via Colli sul Velino e via Bruno Pontecorvo In entrambe le direzioni Vi ricordo che nel tratto Sono in corso lavori con restringimento di carreggiata sempre sulla Tiburtina ma in zona Ponte Mammolo incidente nei pressi di via Elena Brandizzi Gianni forti rallentamenti al Tuscolano per un incidente in via Tommaso Fortifiocca incrocio con via Carlo Denina è sempre per un incidente rallentamenti in via di Vermicino altezza via Torre dello stinco auto in coda in uscita dalla capitale sulla Pontina tra il raccordo e Torvaianica sempre l’uscita file sulla ...