Traffico Roma del 15-09-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben Trovati al microfono Sonia cerquetani disagi alin Piazza Venezia interessata da un cantiere della metropolitana ripercussioni alla circolazione anche su via del Teatro Marcello è in via IV Novembre Direzione Piazza Venezia incidente in piazza Bologna rallentamenti altezza via Lorenzo il Magnifico file versocentro sulla Cassia 3 e via di Grottarossa sulla Flaminia a partire dal raccordo e poi sulla Salaria nella zona aeroporto dell’Urbe sul Raccordo Anulare brevi rallentamenti trappi è l’uscita perSud la carreggiata esterna sulla A1-napoli per un veicolo fermo code tra la diramazionesud e Valmontone verso Napoli per il trasporto pubblico proseguono i lavori di sostituzione della linea la moto per agevolare i lavori ...