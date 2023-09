Traffico Roma del 15-09-2023 ore 09 | 30

(Di venerdì 15 settembre 2023) Luceverdedalla redazione Buongiorno ben Trovati al microfono Sonia cerquetani1 smontamento è interessato uno dei Cantieri della metropolitana in Piazza Venezia creando disagi anche alla parte e carrabile in superficie attenzione per le altre notizie sulla A1 Firenzeun incidente avvenuto qualche ora fa ancora provocando code di 3 km tra Guidonia Montecelio la diramazionenord verso Firenze molto trafficate Vista l’ora strade ed autostrade in direzione della capitale file sul tratto Urbano dellaL’Aquila dal raccordo alla tangenziale est e poi sulla Cassia tra raccordo via di Grottarossa sulla Flaminia a partire dal raccordo sulla Salaria zona aeroporto dell’Urbe sulla Tiburtina da Setteville e poi sulla da Ciampino file anche sulla Pontina da Spinaceto a raccordo verso ...

Sul movente dell'ennesimo morto ammazzato nella guerra fra bande indaga la polizia e la pista seguita porta sempre nella stessa direzione: la lotta per il controllo deldi droga. Il più ...L'ultimo sequestro effettuato dai finanzieri è avvenuto adove, nei giorni scorsi, è stato arrestato un cittadino egiziano, in possesso di un ingente quantitativo di stupefacenti. Dopo essere ...... ci ha dato la conferma che la struttura è in grado di reggere unimportante, miriamo a ... Renato Schifani, partecipando a Catania, alla presentazione dei nuovi collegamenti da e verso...... costruita all'incrocio delle centralissime viacon corso Umberto non risolverebbe la problematica deldei mezzi pesanti. Sulla nuova rotatoria si affacciano il supermercato Md da poco ...

Caos traffico Roma per cantieri, 'più vigili e tolleranza zero' Agenzia ANSA

Nerviano (Milano), 15 settembre 2023 – Una bomba d'acqua questa mattina ha colpito pesantemente il legnanese nella zona fra Parabiago e Nerviano. In quest'ultima cittadina i disagi più gravi con allag ...quando in diverse zone di Roma sono stati avviati nuovi lavori stradali – spiega il presidente Carlo Rienzi – La conseguenza è che con la ripresa delle attività lavorative e delle scuole, la città ...Un operativo costruito su misura per il viaggiatore d'affari e un servizio di bordo e a terra che è proprio di una 'boutique airline': con queste premesse SkyAlps ...