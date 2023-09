Traffico Roma del 15-09-2023 ore 08 | 00

(Di venerdì 15 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno Bentrovati in redazione Sonia cerquetani incidente sulla A1 Firenzecode di 3 km tra Guidonia Montecelio e la diramazionenord verso Firenze intenso ilpoi tu le altre strade ed autostrade in direzione della capitale code sul tratto Urbano dellaL’Aquila dal raccordo alla tangenziale est file poi sulla stazione disud della Autosole da Torrenova a raccordo anulare sul Raccordo Anulare ci sono code in carreggiata interna tra la diramazionesud e la via Appia file verso il centro città sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana sulla via Flaminia partire dal raccordo sulla Salaria zona aeroporto dell’Urbe sulla Tiburtina da 7 ville sulla Nomentana in zona Tor Lupara Colle e poi sulla via Appia da Ciampino ...

... ci ha dato la conferma che la struttura è in grado di reggere unimportante, miriamo a ... Renato Schifani, partecipando a Catania, alla presentazione dei nuovi collegamenti da e verso...... costruita all'incrocio delle centralissime viacon corso Umberto non risolverebbe la problematica deldei mezzi pesanti. Sulla nuova rotatoria si affacciano il supermercato Md da poco ...Daniele Di Giacomo, 38 anni, è morto in un agguato nel quartiere di Tor Bella Monaca a. Nel pomeriggio di ieri, 14 settembre, è stato raggiunto da sei colpi d'arma da fuoco in via ...per...... fermatevi", "Lutto cittadino, Ue 2023", "Canali di ingresso regolari subito" e "Basta al... Tutte le attività commerciali e di ristorazione situate lungo viasono rimaste chiuse durante ...

Incidente pullman migranti sull'A1 a Roma: morti i due autisti, feriti 18 immigrati che erano sbarcati a Lampe ilmessaggero.it

Due morti e 18 feriti: è il bilancio dello scontro alle porte di Roma fra un bus e un camion sull'autostrada A1 nei pressi di Fiano. Pesanti conseguenze anche sulla viabilità: ...Ieri sera, un guasto alla linea elettrica a Rigutino ha causato ritardi fino a 2 ore sulla linea Firenze-Roma dell'alta velocità. I treni in direzione Roma possono registrare un maggior tempo di perco ...«Siamo pronti a scendere in piazza contro il Tva». Lo dicono il presidente di Federmoda, Massimo Bertoni, e il presidente dell'Associazione commercianti di via Nazionale, ...