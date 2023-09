Toromania | ci si aspetta tanto da Zapata Ora finalmente parlerà il campo

Inevitabilmente ci simolto da lui.Inevitabilmente ci simolto da lui.

Toromania: il riscatto di Vlasic è il primo esame per Cairo e Vagnati Calciomercato.com

Toromania: Singo non fare come Bremer, dire no alla Juventus non ... Calciomercato.com

Ora arriverà il momento del campo, quello in cui il colombiano potrà trasformare le parole in fatti sul campo: ci si aspetta molto da un giocatore come Zapata, che in questi anni è stato una pedina ...