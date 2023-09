TORNEO BASKET IN CARROZZINA | LUNEDI' PRESENTAZIONE ALL' AQUILA CON MARSILIO E SOSPIRI

...una conferenza stampa per presentare il 20°Internazionale Amicacci Abruzzo Memorial 'Ronald Costantini' 1°Trofeo BMW Italia che si terrà dal 22 al 30 Settembre. Un connubio tra 'ilin ......ci sarà spazio per il Battipaglia di A1 degli ex Valentina Bonasia e Franco Ghilardi e per i team di A2 dell'Aran Cucine Panthers Roseto e delRoma, quintetto matricola del secondo...Se l'ITF non fa le cose bene, onestamente non so cosa accadrà a questo. Per il bene del ... sul tetto del municipio della sua città, alle celebrazioni della nazionale di, seconda ai ...... 5.000,00 per l'evento Montesilvano Futsal Cup, 24.000,00 per l'evento Tappa Gold del Campionato Italiano di Beach Volley ed 10.000,00 per l'eventoNazionale diFederale '3×3 Italia FIP ...

Torneo a Rovigo per la Velcofin Interlocks Vicenza Il Giornale Di Vicenza

'Hooper Show': in partenza il torneo di livello nazionale con le migliori squadre di basket Under14 PisaToday

fresco vincitore del premio come “Miglior Allenatore del Mondiale” da commissario tecnico della Lettonia nell’ultimo torneo iridato.Sei formazioni iscritte a cinque tornei di diversa categoria. L’organizzazione del settore giovanile dei Lions Bisceglie è al lavoro in vista della partenza di una nuova stagione agonistica, che prend ...L’AQUILA – Lunedì 18 settembre alle 11.30, nella navata di Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila, è convocata una conferenza stampa per presentare il 20° Torneo Internazionale Amicacci Abruzzo Memorial “Ro ...