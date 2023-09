“Torna a Surriento” | la canzone di necessità e virtù cantata la prima volta il 15 Settembre 1902

(Di venerdì 15 settembre 2023) Nata in uno dei posti più belli del mondo, sembra un’invocazione disperata d’amore. Ma a Napoli, si sà, gioie e dolori hanno un peso diverso: sono fuoco e fiamme, genio e iniziativa. ““, èlail 15: la storia di unaun po’ d’amore, un po’ di praticità napoletana. Nata per amore, arrangiata per le Poste:Composta ufficialmente, dai fratelli Gianbattista ed Ernesto De Curtis, “” pare una melodia appassionata, dedicata ad una donna fuggita, lasciando il suo innamorato a struggersi per lei. Giovan Battista era poeta e musicista, ma era stato assunto da Guglielmo Tramontano, proprietario ...

... la canzoneviene composta in onore del presidente del consiglio Giuseppe Zanardelli, in visita alla cittadina 1904 " Racconigi: nasce l'ultimo re d'Italia, Umberto II 1914 " Inizia ...... osservata dallo stesso astronomo Edmund Halley, che la collega matematicamente ed orbitalmente ai suoi tre precedenti passaggi 1902 - Sorrento: la canzoneviene composta in onore ...... La Mattinata di Leoncavallo , Tu che m'hai preso il cuor, "La donna è mobile", il Brindisi de La Traviata , da Verdi, Tace il labbro, È scabroso le donne studiar, da Lehar,, ...Capolavori come "", "O sole mio" ed "Era de maggio" che ha cantato per unire i commensali in una serata che ha voluto cristallizzare con una frase, che sta divenendo una autentica ...

