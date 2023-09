Tor Bella Monaca – Controlli antidegrado Un arresto

(Di venerdì 15 settembre 2023) Questa mattina 100 Carabinieri del Gruppo e della Compagnia di Frascati con quelli della Stazione di Tor, con unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Santa Maria di Galeria, un elicottero, unitamente al personale tecnico delle società ACEA ATO-2, ARETI S.p.a. e Italgas sono entrati in azione nei rispettivi settori di competenza per un controllo straordinario nel quartiere romano di Torper arginare ogni forma di illegalità. L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per prevenire e reprimere reati in materia di stupefacenti, armi, di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto Lamberto Giannini. Decine le perquisizioni ...

... mentre si trovava in compagnia della fidanzata che è stata ferita C'è un fermo per l'omicidio di Daniele Di Giacomo , il 38enne freddato ieri pomeriggio aMonaca, mentre si trovava in ...Arrestato a Fiuggi il presunto omicida diMonaca. È stato rintracciato ed ammanettato dalla polizia a casa della sorella dove si era nascosto.È stato fermato il presunto assassino di Daniele Di Giacomo , il trentottenne che ieri pomeriggio, 14 settembre, è stato ucciso nel quartiere roma diMonaca , una delle piazze di spaccio della Capitale. Si tratterebbe dell'ex compagno dell'attuale fidanzata di Di Giacomo , Martina Ohsain, rimasta anche lei ferita durante l'agguato. L'uomo ...Un'operazione è in corso nel quartiere romano diMonaca, con controlli mirati volti al contrasto di ogni forma di illegalità da parte di 100 unità dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito di azioni pianificate dal prefetto di Roma Lamberto ...

Fermato all'alba a Fiuggi il presunto assassino di Daniele Di Giacomo, il trentottenne ucciso ieri a Roma, in un agguato a Tor Bella Monaca. L'arrestato, un trentenne pregiudicato, è stato trovato a c ...Le parole dell'attaccante della Pro Calcio Tor Sapienza, vincitore dell'ultimo sondaggio social di Eccellenza ...È in questura l'uomo sospettato dell'omicidio di Daniele Di Giacomo, il 38enne romano freddato ieri pomeriggio a colpi di pistola davanti a un bar tabacchi a Tor Bella Monaca.