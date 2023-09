Tiro a volo | Europei junior Osijek 2023 | Sara Bongini e Damiana Paolacci ottave dopo 75 piattelli dello skeet

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023) Si è chiusa la prima giornata dedicata allofemminileaglidi, in corso ad, in Croazia: delle tre azzurre in gara due si trovano appaiate all’ottavo posto, mentre la terza è undicesima. Domani gli ultimi 50e, a seguire, la finale. In testa con 70/75 c’è un quintetto composto dalla slovacca Adriana Zajickova, dalla romena Raveca-Maria Islai, dalle tedesche Emilie Bundan e Luise Middel, e dalla britannica Phoebe Grace Bodley-Scott, con quest’ultima che però è in gara solo per il ranking e dunque non è eleggibile per l’ingresso in finale. Il sesto posto è della britannica Bethany Lilian Norton con 68/75, mentre al settimo posto si trova la slovacca Miroslava Hockova con 67/75, ultima delle tiratrici ...