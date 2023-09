(Di venerdì 15 settembre 2023) Arriva un altro podio per l’Italiatappa delladeldiin corso a Rio de Janeiro, in Brasile: dopo la vittoria di Federico Nilo Maldinida 10 metri maschile, oggida 10 metrichiudono al terzo posto.finale per il terzo posto dellal’Italia diliquida per 16-2 la Lettonia di Agate Rasmane e Lauris Strautmanis: gli azzurri scappano subito sul 6-0, poi i lettoni accorciano ...

... ha eliminato la squadra di Zeman soltanto ai calci di rigore, con ildal dischetto decisivo ... Il Pescara ha ricominciato il campionato neldella vittoria, con i 3 punti ottenuti contro la ...Il Biathlon è una specialità che appartiene dello sci nordico: gli atleti gareggiano con gli sci di fondo e con uncon una carabina. Le azzurre Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah ...Il secondo tempo era iniziato bene, ricordo ildi Zielinski. Almeno ha preso la porta perché ...minuti contro la Lazio ma il fatto di aver giocato due partite intere in nazionale è un buon'. ...Si è concluso domenica 9 al poligono di Chiavazza, dopo due intense giornate di gara, il 32° Trofeo TSN Biella di. Hanno preso parte alla competizione, ad estensione nazionale, una settantina di tiratori con più di 100 prestazioni. Naturalmente, alla gara di casa hanno partecipato anche i migliori ...

Il terribile "tiro a segno" delle granate che uccidono soldati ucraini: il drone prende la mira RaiNews

Tiro a segno, Coppa del Mondo Rio 2023: Paolo Monna e Maria Varricchio terzi nella pistola mista OA Sport

Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Sara Minozzi commentano il bando per il terzo settore del Comune di Grosseto.Rudi Garcia difende il suo Napoli alla vigilia della quarta giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri, sconfitti in casa dalla Lazio, domani fanno visita al Genoa. "Siamo primi per possesso pall ...Oggi, venerdì 15 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, d ...