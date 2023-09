Tim Music Awards | la scaletta e tutte le curiosità Sul palco Pausini | Annalisa | Mengoni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 settembre 2023) Carlo Conti e Vanessa Incontrada tornano all’Arena di Verona per la diciassettesima edizione dei Tim, in onda in prima serata dalle 20:35 su Rai Uno stasera e domenica. La puntata del sabato sarà registrata per poi essere trasmessa la sera dopo, perché domani in prime time sarà protagonista su Rai Uno l’Italvolley in finale agli Europei contro la Polonia. Sulpiù di 50 artisti che hanno ottenuto i migliori risultati con i loro album, singoli e concerti. Verranno premiati gli album che hanno raggiunto la certificazione FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino tra settembre 2022 e settembre 2023 e i singoli Multiplatino usciti nello stesso periodo. Previste anche le premiazioni legate alle Certificazioni Siae sugli eventi e i tour che hanno raggiunto gli oltre 100mila spettatori (Oro), 200mila (Platino) e oltre 300mila ...