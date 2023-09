Tim Burton sulla cancellazione di Superman Lives | Non ho alcun rimpianto

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il regista Timè tornato a parlare di quanto accaduto con il film, che avrebbe dovuto avere come star Nicolas Cage, e di come sia contrario all'Intelligenza artificiale. Timè tornato a parlare del film diche avrebbe dovuto avere come protagonista Nicolas Cage e dell'apparizione di quella versione del supereroe in The Flash. Il regista, intervistato da BFI, ha infatti ammesso di non avereper quanto accaduto, oltre a spiegare quale è stata la sua reazione quando ha scoperto quanto fatto con il personaggio nel progetto diretto da Andy Muschietti. Un'esperienza che ha segnato il regista Ricordando ladi, Timha ...