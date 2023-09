TikTok | multato per 345 milioni di euro | Ha infranto la legge Ue sulla privacy dei minori

... multa record da 1,2 miliardi di euro Altre multe perNon è la prima volta che il social viene, si tratta infatti della seconda condanna per la violazione del Gdpr , la legge europea ...La decisione della Dpc arriva dopo cheè stato giàdi 12,7 milioni di sterline ad aprile scorso dall'autorità di regolamentazione dei dati del Regno Unito per aver elaborato ...La rivolta dei figli a 18 anni Valeria Palermi In passato, come ricorda Forbes,era già statoper il modo in cui utilizzava le informazioni dei minori da Regno Unito, Germania e Olanda.... superate prima dell'indagine' La Commissione per la Protezione dei Dati (dpc) irlandese ha... La replica diL'azienda ha fatto sapere di star valutando 'i prossimi passi', ovvero l'...

TikTok multato per 345 milioni di euro. I minori sull'app non sono ... Domani

Privacy dei minori, multa da 345 milioni della Ue a TikTok. La società: “Problemi risolti da tempo” la Repubblica

Il Garante della privacy europeo ha dato una multa ha TikTok da 345 milioni di euro, ma l'app è già cambiata da otto mesi ...Il Garante irlandese ha sanzionato la piattaforma social cinese per aver violato il regolamento europeo per il trattamento dei dati sugli utenti dai 13 ai 17 anni. La decisione arriva a tre anni dall' ...L’inchiesta risale a tre anni fa e la società ha assicurato di aver risolto i problemi da tempo. TikTok dovrà pagare una multa di 345 milioni di euro per aver violato le norme sulla tutela dei dati ...