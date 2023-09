The Kolors | rilasciata la versione in inglese di Italodisco

Carlo Verdone, Matteo Garrone,, Matteo Bocelli. Innumerevoli gli aneddoti sulle quindici stagioni alla guida del programma festivo più popolare di sempre. "Ricordo Arnold Schwarzenegger ...Rain, Matteo Paolillo, Laura Pausini, Max Pezzali, Negramaro, Pinguini Tattici Nucleari, Pooh, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain, Salmo, Shiva, Tananai, Tedua e i. Quando e dove ...... Negramaro, Matteo Paolillo, Laura Pausini, Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Pooh, Danilo Rea, Renga e Nek, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain, Salmo, Shiva, Tananai, Tedua,, ...... Negramaro, Matteo Paolillo, Laura Pausini, Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Pooh, Danilo Rea, Renga Nek, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain, Salmo, Shiva, Tananai, Tedua,, ...

The Kolors è un "Italodisco" d'oro anche in Svizzera All Music Italia

The Kolors, il successo di “Italodisco” tra Svizzera, Polonia e… Russia! imusicfun.it

Il brano della dj sudcoreana è stato il più trasmesso nell'ultimo settimana, secondo gli aggiornamenti di EarOne e di Radio Airplay. Sul podio anche Ernia, Bresh e Fabri Fibra con "Parafulmini" e The ...La versione inglese di Italodisco è stata pubblicata, adesso i The Kolors si lanciano sul mercato internazionale.Italodisco dei The Kolors è uno dei tormentoni dell’estate 2023, con il doppio disco di platino della Fimi a certificarlo: ma vediamo come la ...