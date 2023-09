The Handmaid’s Tale 5 | su Prime Video dal 15 settembre 2023

Il nuovo clip promozionale ha come protagonista l'attrice nominata agli Emmy Sydney Sweeney (White Lotus, Euphoria,Tale). Guarda il video musicale di "Angry". La grafica per "...( Hamilton ), Ann Dowd (Tale ), Raphael Sbarge ( C'era una volta ) e la cantante Jennifer Nettles . Con un cast di talento riconoscibile che dà vita al film, L'esorcista: Il credente ...La loro musica avvolgente ha accompagnato le serie tvtale e Killing Eve . Bubblegum è il loro singolo più recente, pubblicato a luglio insieme a Stop waiting . Dopo essersi esibito a ...Il nuovo clip promozionale ha come protagonista l'attrice nominata agli Emmy Sydney Sweeney (White Lotus, Euphoria,Tale). La grafica per "Hackney Diamonds" è stata realizzata dall'...