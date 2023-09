The Gold | la nuova serie crime-drama debutta su Paramount+

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tra le novità firmateper lastagione c’è Thedrammatica disponibile in streaming dal 14 settembre. I sei episodi che compongono la prima stagione sono creati e scritti da Neil Forsyth (Guilt). La regia affidata a Lawrence Gough e Aneil Karia. Laè co-prodotta da Tannadice Pictures e Paramount Television International Studios. The– Trama Lasi ispira a fatti realmente accaduti il 26 novembre del 1983. Quel giorno sei rapinatori entrarono nel deposito di sicurezza Brink’s-Mat vicino all’aeroporto londinese di Heathrow. Nemmeno il più ottimista di loro poteva immaginare di trovarsi al cospetto di lingotti d’oro per un valore di 26 milioni di sterline. Andò in scena così un colpo che, per la sua portata, rappresenta un ...

... ingresso libero, proiezione del film "duel of wine") e con Cariarte Perugia e Fondazione ... il biglietto è esclusivamente richiesto per effettuare le degustazioni: TicketONLINE, 13 in ...Le edizionie Ultimate diCrew Motorfest vengono fornite con il Pass Anno 1, introducendo gradualmente fino a 25 auto sorprendenti nel gioco. Queste vanno dal Dodge Charger SRT Hellcat ...Heat Pen Set includes: Heat Pen x 2 (1 mm and 2.5 mm), Heat Transfer Foiland Silver, Masking Tape. It is ready to use immediately. *Compatible with CURIO2, CAMEO5, CAMEO5 PLUS, and ...Inoltre i primi tre capitoli della saga, conterranno le rispettive espansioni uscite successivamente: Unfinished Business,Mask eLost Artifact. Al momento sembra che questa raccolta ...

Le serie tv per il weekend: «Wilderness», «The Gold» e «The Morning Show 3» Corriere della Sera

The Gold, la recensione: una heist series… poco heist Movieplayer

Il tempo degli esperimenti sta per concludersi e tra due settimane si farà sul serio. Il 23 e 24 di settembre scatteranno infatti i campionati federali individuali e sarà Saluzzo ad ospitare la prima ...Fra le ultime uscite anche «The Other Black Girl» e «Le mille vite di Bernard Tapie». Le novità su Amazon, Paramount+, Apple Tv+, Disney+ e Netflix ...In caso di ulteriore successo, il Cmc incontrerà la vincente tra Mens Sana Siena (che entra nel secondo turno in quanto proveniente dalla C gold) e US Livorno (vittorioso al primo turno sul San ...