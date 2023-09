Tetraplegico 40enne sceglie il suicidio assistito | “Amo la vita ed ecco perché la voglio abbandonare”

(Di venerdì 15 settembre 2023) “…Laè preziosa soloha una fine. A mie spese ho imparato che laè per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci. L’uomo è fatto per dominare lanon per esserne schiavo. Questa lettera è rivolta anche alle istituzioni italiane affinché non venga preso nessun provvedimento giudiziario nei confronti di chi mi ha semplicemente accompagnato, o meglio dato un passaggio. Se c’è qualcuno da giudicare quelli sono i politici e il fatto che trovino difficile legiferare sulla morte volontaria assistita. Tutto il percorso con Dignitas è stato fatto totalmente in serena autonomia! Neanche i miei familiari sapevano esattamente quando stavo fissando la data…”. Così in un lunghissimo post su Facebook un uomo di 40 anni, Davide Macciocco, 40 anni, di Termoli (Campobasso), ha annunciato la sua scelta di ...

