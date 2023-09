Terribile lutto nel calcio italiano | si è spento oggi

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il mondo delpiange la scomparsa di un ex giocatore che si è spento in queste ultime ore come annunciato dai suoi cari. La giornata di oggi nel mondo del pallone ha visto la scomparsa di Giovanni Pirola, ex calciatore che ha dato un ultimo saluto ai suoi cari all’età di 77 anni. È venuto a mancare nelle scorse ore nella sua villa di Vimercate (in provincia di Monza e Brianza) al fianco dei suoi cari. Questi ultimi hanno poi in seguito dovuto dare l’annuncio di questa davvero triste notizia. In Italia viene ricordato soprattutto dai tifosi di Reggina e Atalanta perché sono le due squadre con le quali ha giocato più partite. Una carriera divisa sia tra la Serie A che la Serie B. I più attenti se lo ricorderanno anche per le annate disputate con le maglie di Pescara, Parma e Modena. I tifosi di tutte queste squadre piangono quindi la scomparsa di Pirola che aveva ...