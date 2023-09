Tenta di rubare lo scooter e gli spara due colpi | tentato omicidio

(Di venerdì 15 settembre 2023) Napoli:dilomentre fa rifornimento di carburante poi glidue. 17enne in manette, raggiunto da provvedimento cautelarediloe gli. Questa mattina, la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in Centro di Prima Accoglienza, n. 654/23 R.G.GIP. Ad emettere il provvedimento cautelare il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta della locale Procura. Destinatario della misura un indagato 17enne di Napoli. Il giovane è gravemente indiziato “dei reati ditoaggravato,ta ...

Il primo assaggio quando è arrivato al bar - trattoria Artrov ed ha cercato diuna bottiglia di vino. Allontanato dai proprietari, si è incamminato verso la banchina del porto. I militari che ...A seguito di diverse segnalazione per furti in abitazione nel Comune di Arezzo, con particolare riferimento alla zona di Rigutino, i Carabinieri del Comando Compagnia di Arezzo hanno messo in campo un'...Scippa una signora in sella a un motorino rubato, finisce per terra edil'auto a una ragazza che si è fermata a soccorrere la vittima. La Procura di Perugia ha chiuso le indagini a carico di un 43enne per rapina, furto e ricettazione. L'indagato, difeso ...dirame dai binari della Parma - La Spezia nei pressi della stazione di Fornovo di Taro. Bloccato dalla Polizia Locale , accorsa sul posto su richiesta di un tecnico delle ferrovie. L'...

Napoli, tenta di rubare uno scooter e gambizza il proprietario: il ... Il Sole 24 ORE

Napoli, tenta di rubare uno scooter e spara: il video - LaPresse LAPRESSE

E' stato rintracciato dalle forze dell'ordine il ragazzo di 17 anni accusato di aver gambizzato un uomo a una stazione di benzina a Napoli il 29 marzo scorso.La Stazione Palermo Centro, in via Ammiraglio Gravina, ha arrestato per furto aggravato un 44enne, palermitano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre si stava impossessando degli oggetti pr ...(LaPresse) E' stato rintracciato dalle forze dell'ordine il ragazzo di 17 anni accusato di aver gambizzato un uomo a una stazione di benzina a ...