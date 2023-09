Tennistavolo femminile | Europei a squadre 2023 | l’Italia si ferma ai quarti contro la Germania

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023) Finisce il sogno peraglidia Malmö (Svezia). Le azzurre, vincitrici ierila Repubblica Ceca, non sono riuscite a bissare il successole campionesse in carica della, perdendo per 3-0. Un Europeo che si chiude in maniera estremamente positiva con un quarto raggiunto dopo 15 anni e il pass ottenuto per i Mondiali. L’avventura per le azzurre è partita subito male: Nikoleta Stefanova, grande protagonista della vittoria di ieri, ha persoYing Han con il punteggio di 11-3, 11-5, 11-6. Purtroppo la veterana azzurra non è mai riuscita ad entrare in partita, venendo soffocata dal gioco della più quotata avversaria. Nulla da fare neanche per ...