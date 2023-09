Temptation Island 2023 | Greta Rossetti si scusa con Perla Vatiero e chiarisce sulla sua relazione con Mirko Brunetti

(Di venerdì 15 settembre 2023) Poche ore fa,ha voluto mettere fine allo scontro mediatico che l’ha vista protagonista in queste settimane insieme a, cercando di fare ammenda con quest’ultima. I volti noti dell’ultima edizione dihanno avuto anche un faccia a faccia nello studio di Uomini e Donne, ma non sarebbe stato abbastanza per mettere a tacere la curiosità dei fans, che continuano a fare mille domande indiscrete sui social. Con grande sorpresa, l’ex tentatrice ha deciso di mettere un punto a tutta questa storia sulle sue storie di Instagram.fa chiarezza sul suo rapporto con ...

L'ex volto diè uscita con Michele , ragazzo di Castellammare di Stabia (città dove vorrebbe portare Manuela nella prossima esterna) e che lavora al Comune di Capri. La ragazza è ...Dopo la rottura davanti alle telecamere diMirko e Perla si sono rivisti: ecco che cosa è successo. I due ex hanno avuto moto di parlare faccia a faccia, dopo il falò conclusivo, nel quale avevano messo fine alla loro love ...Una delle coppie più chiacchierate dell'ultima edizione diè stata sicuramente quella formata da Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara . Come in molti ricorderanno, i due avevano deciso di partecipare al reality dei sentimenti di Maria De ...Ospiti nella scorsa puntata di Uomini e Donne , Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara hanno emozionato il pubblico di Canale5 , quando l'ex concorrente disi è inginocchiato e ha chiesto alla fidanzata di sposarlo., Gabriela Chieffo svela se si aspettava la proposta di Giuseppe Entrati nel docu - reality questa estate ...

Ciro Petrone entra al Gf Chi è l'attore: il suo ruolo in Gomorra e la fuga (memorabile) dal villaggio di Temp ilmessaggero.it

Riflettori accesi su Ciro Petrone che potrebbe entrare al Grande Fratello. Stasera in tv, alle 21.30 su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata del relaity show condotto da ...Il direttore di Canale5 ha deciso di intervenire subito dopo l'inizio di Uomini e Donne, il messaggio chiaro per Maria De Filippi spiazza ...Manuel Maura torna a parlare di Francesca Sorrentino e ammette di provare ancora dei sentimenti per lei. Cosa ha detto sui social ...