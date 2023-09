Tempo e attesa | gli ingredienti fondamentali della pasta agricola

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 15 settembre 2023) Qualche giorno fa Taste Atlas, guida online che si autodefinisce atlante alimentare mondiale, ha stilato la classifica con i migliori piatti dial mondo. In cima alla lista ci sono le pappardelle al ragù di cinghiale, la carbonara e le tagliatelle alle bolognese. Lasciando stare l’autorevolezza di questa classifica, che spesso lascia a desiderare (nella top fifty inserisce anche le tradizionalissime lasagne alla parmigiana) e su cui non vogliano addentrarci, almeno per questa volta, la notizia ci dà l’opportunità di sottolineare un fatto, a nostro avviso, fondamentale. Quando si parla die di preferenze, si fa riferimento troppo spesso solo al suo condimento, tralasciando un elemento che invece dovrebbe essere protagonista: la, per l’appunto. Viviamo in un paese in cui laha un forte peso, ...