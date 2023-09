Ci vediamo!'. Apriti cielo. Qualcuno non ha preso bene il tweet die così, chiamandolo in causa ha scritto sempre su Twitter: 'Sei ridicolo! Gioisci per le briciole ieri sera ti ho ...Ascolti tv ieri 7 settembre 2023: la coppia- Aprile su La7 supera il milione di spettatori per il 5,7% di share Techetechetè su Rai1 ...Italia su Rete 4 con 915.000 spettatori (5.2%) ...Aprile ebattono ancora Porro che però si avvicina strada facendo In tema programmi d'informazione, in access prime time su Rete4 'Italia' ha conquistato 915mila spettatori ed il 5,2% ...Aprile ebattono ancora Porro In tema programmi d'informazione, in access prime time su Rete4 'Italia' ha conquistato 844mila spettatori ed il 4,8% nella prima parte e 947mila ...

Telese, stasera il concerto di Gigione alle terme Fremondoweb

Ascolti tv: Merlino stacca De Girolamo. Porro batte Iacona, non ... Primaonline

Parte bene Bianca Berlinguer con ‘E’ sempre Carta Bianca’ su Rete4, che batte nettamente sia ‘In Onda Prima serata’ su La7 che lo ‘Speciale Filorosso’ su Rai3 sfiorando il 10% di share. A vincere la s ...Il talk di Rete 4 condotto ieri da Nicola Porro arriva a un picco di 1.08 milioni di spettatori per il 5,77% di share ...Parte molto bene Myrta Merlino con ‘Pomeriggio Cinque’ su Canale 5, che travolge ‘Estate in diretta’ su Rai1. In prima serata ‘Quarta Repubblica’ batte ‘Presa Diretta’ anche in sovrapposizione, ma Por ...