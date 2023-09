Talentis | le startup si sfidano alla Apple Developer Academy di Napoli

Leggi su impresaitaliana

(Di venerdì 15 settembre 2023)si terrà oggi, venerdì 15 settembre, alle 15:30, il Progetto dei Giovani di Confindustria per supportare le nuove idee di impresa, fa tappa(Corso Nicolangelo Protopisani 70,San Giovanni a Teduccio). Oggi, venerdì 15 settembre alle ore 15.30, si svolgerà un evento, nel corso del quale si terrà una sfida tra le, selezionate in via preliminare da una apposita Commissione. La Giuria individuerà una vincitrice che, assieme alle altre due vittoriose delle tappe di Ancona e di Palermo, parteciperàFinalissima organizzata in occasione del Convegno di Capri nel prossimo ottobre. Oltre che dai Giovani Imprenditori di Confindustria,è promosso dal ...