SWAT 6 | su Rai 2 dal 16 settembre 2023

2,: 474.000 spettatori (2,8%);. Italia 1, CSI: 473.000 spettatori (2,9%);. La7, La ragazza con la pistola: 160.000 spettatori (1,2%);. Nove, Tortona - Trentino : 59.000 spettatori (0,5%). I ...Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:1, L'Eredità Weekend: 3.616.000 spettatori (23,8%);.1 L'Eredità Weekend La Sfida ...2,: 500.000 spettatori (3,2%);. Italia 1, CSI: 457.000 spettatori (3%);.2, 90° minuto Tempi supplementari : 453.000 spettatori (3,4%);.2, 90° minuto : 410.000 spettatori (3,8%);.2,: 547.000 spettatori (3,1%);.2, 90° minuto Tempi supplementari : 514.000 spettatori (3,4%);. Italia 1, CSI: 458.000 spettatori (2,7%);. La7, The Diana Story: 163.000 spettatori (1,...

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 14 settembre la Repubblica

Rai: variazioni programmi tv di domani Adnkronos

Gandhi now has a new role — the chief ideologue of India’s oldest political party, and he’s even the brand ambassador of “Mohhabat ki dukaan” (love shop) in this fresh iteration of “Gandhigiri.” ...