Svastiche proiettate sul Rosario Polemica ad Avellino | ma è una rievocazione

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAquila nazista ein ben vista sulla chiesa del, sita al centro di Corso Vittorio Emanuele ad. Questa è la foto, scattata ieri, che sta facendo il giro del web rimbalzando anche su pagine seguitissime come “Welcome to Favelas”. Niente panico, l’apologia al nazismo o un ritorno dei totalitarismi non c’entrano nulla con tutto ciò, bensì, è semplicemente unastorica dei bombardamenti avvenuti nella città capoluogo nel Settembre del 1943, che il comune sta organizzando per domani sera. Le immagini non sono altro che un breve frame di una videoproiezione, molto più lunga ovviamente, che rimembra l’arrivo dei partigiani e delle forze alleate, le quali liberarono il Sud Italia 80 anni fa. Ovviamente l’immagine che sta girando sui social può essere equivoca ...