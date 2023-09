Superbonus | senza proroga 6 miliardi di euro a carico dei proprietari

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ilpreoccupa tutti, dal governo Meloni fino a cittadini e imprese. I bonus edilizi animano il dibattito politico e dopo i noti problemi con i conti statali per la prossima manovra di bilancio è noto che l'attuale sistema verrà rivisto al ribasso. Potrebbe esserci unaper i...

l'ok italiano la riforma rimane incompiuta e lascia le banche"backstop" in caso di ... Per l'Italia resta il nodo dell'alto debito, destinato a peggiorare con il. Il ministro ...Un prendere o lasciare, una decisionealternative, visto che il Partito Popolare Europeo ... con un bilancio pubblico su cui peseranno per anni gli effetti deldi Conte, e quindi con ...I soldi sono pochi e vanno spesi con cura,sprechi. Ma fino a dove può spingersi il governo ... Dal reddito di cittadinanza alal 110% . Tutte norme che hanno creato una voragine nel ...I trasferimenti sono iniziati ieri ma nontensioni. Intanto Salvini promette nuovi decreti e ... La Bcs alza ancora i tassi il Quotidiano del Sud: Tassi alti e/ ipotecano la ...

Superbonus 110, paracadute per salvare i lavori già partiti: senza proroga condomini in difficoltà (ma c'è un' ilmessaggero.it

Superbonus, niente proroghe per il 110% Lavori Pubblici

Forza Italia, con un emendamento presentato al dl asset all'esame delle Commissioni Ambiente e Industria del Senato, propone la proroga del superbonus per i condomini fino al 30 giugno 2024 se entro l ...In risposta ad una interrogazione alla Camera, il Ministro Giorgetti ha svelato il futuro del Superbonus e anticipato la possibile soluzione al blocco della cessione ...Balzani (Cna): "La sfida è trovare l’equilibrio tra sostenibilità finanziaria ed implementazione di nuove misure compatibili con le risorse pubbliche, al fine di sostenere il miglioramento energetico ...