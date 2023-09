Superbonus 110 | paracadute per salvare i lavori già partiti | senza proroga condomini in difficoltà ma c' è un' alternativa

(Di venerdì 15 settembre 2023) Non c?è pace per il. Mentre continua il pressing per unadi qualche mese dell?agevolazione piena nel caso diali non completati, spunta...

Adesso Forza Italia ignora le indicazioni del ministero dell'Economia e chiede di prorogare ancora di sei mesi ilal% per i condomini se sono stati effettuati lavori per almeno il 30% entro dicembre di questo anno. Con un emendamento al decreto legge asset all'esame delle commissioni Ambiente e ...Pagano - Simiani: "Si schiariscano le idee, o lo ritengono il male assoluto, o sono rinsaviti e discutono emergenza in Parlamento". In merito al%, "la maggioranza sfiora il ridicolo provando ora a giocare più parti in commedia, senza rendersi conto dei problemi provocati a migliaia di imprese e centinaia di migliaia di italiani. ...Cantieri%: oggetto di continue modifiche da parte dei governi, con conseguenti problematiche che si accavallano per poter portare a termine i lavori entro i tempi previsti dalla legge, ...'Il governo non ha in programma nuove proroghe delal%.' Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al question time alla Camera. 'Non è intenzione del governo - ha chiarito - procedere alla proroga delle misure ...

«Il superbonus 110% sta rovinando gli ultimi anni della mia vita». L'urlo di dolore, a sorpresa, dall'editorialista di Marco ... Open

tra gli emendamenti spunta anche il Superbonus. A meno di 24 ore dall’altolà di Giorgetti ("Nessuna proroga nelle forme finora conosciute”), gli azzurri rilanciano, con una norma “salva-condomini”: ...Un incentivo per l’efficientamento energetico voluto dal governo Conte II nel maggio 2020. Il Superbonus 110% doveva costare 36,5 miliardi di euro, ma ad oggi siamo oltre i 93. Nel tempo è stato soste ...Forza Italia propone di prorogare il Superbonus di sei mesi per i condomini se sono stati effettuati lavori per almeno il 30% entro dicembre di quest'anno. Questa proposta contrasta con le decisioni ...