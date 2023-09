Superbike | Petrucci rinnova con Barni Ducati | insieme anche nel 2024

Il pilota ternano in questa stagione ha già conquistato tre podi ROMA - Daniloinsieme al Barni Spark Racing Team anche nella prossima stagione. Negli ultimi mesi il pilota umbro è una presenza costante nelle posizioni che contano con il team Barni Ducati dopo aver ...Le parole dei protagonisti Danilo: 'Se possibile sono ancora più contento dello scorso anno, quando abbiamo firmato il primo contratto con Barni per la. Da entrambe le parti c'era ...Tornato nel team che nel 2011 lo aveva lanciato nella categoria Superstock 1000,finora inè salito tre volte sul podio: terzo a Donington , terzo e secondo a Most , e in ...Il round di Magny - Cours ha dato il via al rush finale del mondiale2023 . Un fine settimana caratterizzato da colpi di scena e problemi tecnici in quantità ... Daniloe Andrea ...

