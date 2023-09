Superbike | Danilo Petrucci prolunga il contratto con il Team Barni al 2024

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023) Una conferma guadagnata.sarà parte dello schieramento nel Mondiale dil’anno prossimo nelSpark Racing. Le prestazioni crescenti negli ultimi mesi del centauro umbro hanno convinto la squadra a puntare su di lui, dopo aver conquistato tre podi nei primi nove round di questa annata. “Sono davvero contento. Quest’anno per me correre di nuovo in un Mondiale è stata una grossa sfida, al massimo livello. All’inizio è stata tosta. Non ero sicuro del fatto che venire in questo campionato fosse stata la scelta giusta ma dopo alcune gare abbiamo trovato un buon feeling con ile abbiamo conquistato degli ottimi risultati. Sia io chevogliamo andare avanti per un’altra stagione con una moto ancora migliore e maggiore supporto da ...