Sul palco del Festival di Open | la nuova Italia di Ghali | «Sono un ragazzo di quartiere e i quartieri in Italia non hanno un’etnia» – I video

(Di venerdì 15 settembre 2023) «Io mi chiamo, non ho un nickname, mi chiamo così dalla nascita e tutti noi abbiamo un peso e una responsabilità da quando siamo nati». A dirlo ènel talk – moderato dalla vicedirettrice diSerena Danna – dal titolo “Il Mediterraneo e il sogno di unaospite” al «di– Le sfide del futuro», in programma a Parma il 15 e il 16 settembre. Il rapper italo-tunisino torna alle origini e ripercorre suldi piazza Garibaldi la sua carriera, chi era e chi è diventato. Uno dei cantanti più amati inche ha sfidato, più di una volta, i preconcetti nei suoi confronti. «Nessuno mi ascoltava – racconta-, avevo questa passione per il rap, per la musica e iniziavo a vedere intorno ...

... poi Mengoni , in mezzo io e dopo Ultimo - mi si è spezzata la voceritornello. I critici mi ... Ariete sottolinea quindi l'importanza di uncome quello di Sanremo, che ti fa conoscere al ...Il rapper italo - tunisino torna alle origini e ripercorredi piazza Garibaldi la sua carriera, chi era e chi è diventato. Uno dei cantanti più amati in Italia che ha sfidato, più di una ...Brian Chesky saràdi Sala Fucine il 28 settembre alle 12:30 insieme a John Elkann, Chief executive office di Exor e Presidente di Stellantis e Ferrari, per una "Fireside chat". Ecco le 20 notizie più curiose ..."La musica regala sempre emozioni diverse, sia a chi èo in console, sia a chi la ascolta". Rosaria Giudice, al mixer Ross Roys, vive di ritmo. Ha iniziato a farlo in discoteca, come ...

Le Pen sul palco di Pontida. La Lega di lotta sul pratone apre la campagna elettorale Corriere della Sera

Le performance sul palco degli MTV Video Music Awards 2023: chi c'era, da Taylor Swift ai Måneskin RaiNews

BUGO (Cristian Bugatti) l’inafferrabile rivoluzionario della canzone italiana e FEDERICO DRAGOGNA, in tour con il suo disco d’esordio solista “Dove Nascere”, ieri sera venerdì 15 settembre sul palco ...L’ultima volta fu nel 2017, al Senatur fu impedito di parlare dal palco e da allora non s’è più fatto vedere. Ed è un fatto che ormai quasi non fa più notizia. Ma lo diventa, come segno di una ...Firenze Jazz Festival, Artigianato e Palazzo, FloReMus, il Festival delle associazioni culturali, il cineturismo nei luoghi di Amici miei, Italian Motor Week ...