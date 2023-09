Su Lega e Fdi | giù il Pd Il governo piace agli italiani

(Di venerdì 15 settembre 2023) C'è un quadro interessante che deriva dalla Supermedia di Youtrend. Si tratta di un'elaborazione del consenso che deriva dalla media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. Quella diffusa ieri, è stata realizzata sui sondaggi tra il 31 agosto e l'11 settembre. Ebbene, dal calcolo emerge una crescita di Fratelli d'Italia, un calo del Pd e un segno + del Movimento 5 Stelle. Il partito di Giorgia Meloni, infatti, guadagna uno 0,7%, piazzandosi sul 29,2%. Continua anche la crescita dellache arriva al 9,1 per cento, segnando un aumento dello 0,3 per cento. Al Nazareno segnano -0,3, collocandosi sul 19,6%. Mentre il Movimento 5 Stelle cresce di 0,3 arrivando al 16,4. Nel complesso delle coalizioni, il centrodestra è sempre comodo sul blocco del centrosinistra (nella formazione attuale, dunque escluso il Movimento 5 Stelle), 46,1 contro il ...

A parlare esplicitamente di complotto è il capodelegazione dia Bruxelles Carlo Fidanza : "La ... Un attacco all'Italia Dietro il caos c'è il mal di pancia della. Lunedì in mattinata è in ...Politicamente parlando, significa che c'è il via libera dial pressing dellaDoppia nomina in Segreteria C'è tanto chela dottoressa Piroli e l'ingegnere civile ambientale ... Alla fine, nella roccaforte ciociara di, Quequi non è stato eletto ma ha preso più voti di ...Sondaggi,annienta il Pd. Ma cala a picco la fiducia nel governo Meloni Cala la fiducia in Meloni , ma non ... Calano invece siache Forza Italia , al 7,4% e al 5,9%. Sale invece il terzetto ...

Sondaggi: cala la fiducia nel governo Meloni, ma Fdi resta stabile ... Il Fatto Quotidiano

Sondaggi politici, Fdi e Pd in calo, la Lega di Salvini è il partito che ... Fanpage.it

Buongiorno. Il nuovo rialzo dei tassi da parte della Banca centrale europea, la visita della premier Giorgia Meloni in Ungheria, le polemiche per gli sbarchi record a Lampedusa, la nuova strage sul la ...Fratelli d'Italia affida a Alessandro Sangiorgi la delega territoriale per Savena-Idice per le prossime elezioni a Castel San Pietro. Obiettivo: ricompattare il partito e individuare il candidato gius ...Si deciderà a Roma, Meloni vorrebbe un test prima delle europee. Le opposizioni, ancora lontane fra loro, reagiscono duramente. E dalla Festa dell'Unità segnali sulle candidature. Emerge il nome del r ...