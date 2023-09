Su Giselda Torresan dubbi e insinuazioni | come fa ad essere così famosa su Instagram?

15 i concorrenti ancora in gioco nella Casa: Grecia Colmenares, Alex Schwazer, Beatrice Luzzi, Letizia Petris,, Vittorio Menozzi, Paolo Masella, Massimiliano Varrese, Rosy Chin, ...Nella rosa dei concorrenti, tra gli altri, sono pronti a varcare la Porta Rossa: lo sportivo Alex Schwazer, l'attrice Beatrice Luzzi, l'operaia, la regina delle telenovelas anni ...Operaia turnista di 34 anni originaria di Seren del Grappa . Così è stata presentata al Grande Fratello 8, che è entrata nel cast in quota 'nip'. In realtà si è scoperto che la donna è si un'impiegata di una tipografia, ma non è che sia proprio una sconosciuta. Basta buttare un occhio ...Dal gesto volgare del collega diin diretta nazionale alle parolacce, fino ad arrivare alle battute di Paolo Masella , che ha messo in imbarazzo tanto il coinquilino Alex Schwazer ("...

Rosy Chin e la sua missione con Giselda Torresan - Grande Fratello 2023 | GF Grande Fratello

Continuano i dubbi dei fan su Giselda Torresan, concorrente Nip del Grande Fratello 2023. Nelle ultime ore sono spuntati addirittura dei post “sponsor” di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto.Giselda Torresan è entrata nella Casa del Grande Fratello presentandosi come un'operaia, ma è davvero così Spunta un post di Zaia su ...Questa edizione del Grande Fratello sta riscuotendo molto successo sui social e, in generale, tra i fan del reality show che stanno davvero apprezzando i concorrenti all'interno della ...