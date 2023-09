(Di venerdì 15 settembre 2023) Ildella Salute,, piuttosto criticato a causa della eccessiva cautela nel togliere i residui e inutili obblighi per contrastare la diffusione di un virus a bassa letalità, in questi giorni si trova al centro di una vicenda a dir poco imbarazzante. Come riportano alcuni organi di stampa, secondo un’inchiesta realizzata dal Manifesto, quando ilera preside della facoltà di Medicina dell’università di Tor Vergata, a Roma, un certo numero discientifici, pubblicati tra il 2018 e il 2022 efirmati da, sarebbero corredati da immagini duplicate provenienti daprecedenti. La spinosa questione ha avuto un immediato riflesso internazionale, tanto da essere ripresa dalla rivista americana Science. In particolare, secondo la ...

Alcuni(Drummond, 2000) hanno spiegato come il craving non sia obbligatoriamente connesso con ... dadio carte segnate). Sociali occasionali: il gioco e considerato una forma di ...

“Studi truccati”: di cosa è accusato il ministro Orazio Schillaci Nicola Porro

Il ministro Schillaci sotto accusa, ci sarebbero foto truccate e riciclate ... Fanpage.it

Un'anagnina alla Mostra del cinema di Venezia edizione 2023. Lei è Miriam Fia, 20 anni. Dopo gli studi superiori al Liceo Dante Alighieri, si è specializzata nel settore del make up. E come make up ...Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, avrebbe firmato studi scientifici in cui si trovano almeno una decina di immagini copiate da altre ...Salute (Italia) Il manifesto scopre un gran numero di sbagli o possibili frodi. Il ministro: non sono un esperto di microscopia, mi sono fidato. Di Andrea Capocci ...